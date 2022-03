In Tokio haben am Mittag die Paralympischen Sommerspiele begonnen. Mit dabei sind auch zwei gebürtige Tübinger. Beide haben Chancen auf Medaillen.

Annabel Breuer war mit der deutschen Rollstuhl-Basketball-Mannschaft bereits in London und Rio de Janeiro erfolgreich. 2012 gewann sie in London Gold, vier Jahre später Silber. Wenn Annabel Breuer nicht für die Nationalmannschaft unterwegs ist, spielt sie in der ersten Rollstuhlbasketball-Bundesliga beim RSV Lahn-Dill. Außerdem studiert die 28-Jährige Psychologie.

Vorrunden-Spiele der Rollstuhlbasketballerinnen Donnerstag, 26.8., 2 Uhr: Deutschland - Australien Freitag, 27.8., 13:30 Uhr: Großbritannien - Deutschland Samstag, 28.8., 10 Uhr: Deutschland - Kanada Sonntag, 29.8., 4:15 Uhr: Japan - Deutschland

dpa Bildfunk Jens Büttner

Ob wieder Gold für Steffen Warias drin ist?

Auch Radsportler Steffen Warias hat bereits Gold und Silber gewonnen. In England wurde er 2012 im Straßenrennen Zweiter, vier Jahre später holte er in Brasilien Gold beim Straßenrennen über 71 Kilometern. Warias begann seine Laufbahn beim RV Pfeil Tübingen. Mittlerweile startet er für den BSV München. In Tokio steigt er am Dienstag, 31. August, um 6:30 Uhr aufs Rad. Da steht das Rennen im Einzelzeitfahren C3 an. Hauptberuflich ist der 36-Jährige Chemiker.

Paralympics aus Tokio im Fernsehen und im Netz

Sowohl Steffen Warias als auch Annabel Breuer haben beide Medaillenchancen in Tokio. Die Sportschau überträgt die Eröffnungsfeier live im Ersten. Alle Wettkämpfe werden online auf sportschau.de übertragen, viele davon auch im Fernsehen.