per Mail teilen

Zwei Frauen sind am Mittwochabend bei einem Unfall in Starzach-Börstingen (Kreis Tübingen) schwer verletzt worden. Eine Rennradlerin nahm einer Motorradfahrerin die Vorfahrt und beide stürzten. Die Rennradlerin wurde ins Krankenhaus gefahren. Die Motorradfahrerin wurden mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.