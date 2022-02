Vor zwei Jahren erste Corona-Fälle in der Uniklinik

Heute vor zwei Jahren wurden an der Uniklinik die ersten Corona-Fälle in Tübingen festgestellt. Betroffen waren ein Arzt der Uniklinik und seine Tochter. Die junge Frau war zuvor mit dem ersten bekannten Corona-Patienten Baden-Württembergs aus dem Kreis Göppingen in Italien gewesen. Sie und ihr Vater wurden auf der Infektionsstation der Uniklinik isoliert, ebenso Beschäftigte der Pathologie, wo der Vater arbeitete. Er und seine Tochter wurden nach acht Tagen in häusliche Isolation entlassen. Sie haben die Infektion ohne Langzeitfolgen überstanden.