Ein 45-jähriger Mann, der im Herbst 2016 in Dornstetten (Kreis Freudenstadt) ein Ehepaar angefahren hat, das zu Fuß unterwegs war, soll für 14 Monate ins Gefängnis. Das hat das Landgericht in Rottweil am Freitag entschieden. Den Tatbestand des versuchten Mordes hat das Gericht nicht als erfüllt gesehen. Dass sich der Mann aber nicht um die Verletzten gekümmert hatte, weil er die Folgen seiner Fahrt unter Alkoholeinfluss überhaupt nicht wahrgenommen habe, haben die Richter ihm nicht abgenommen. Wegen der Unfallflucht und wegen der Schwere des Unfalls sei auch eine Bewährungsstrafe nicht in Frage gekommen, so das Gericht in der Urteilsbegründung. Die Staatsanwaltschaft hatte zwei Jahre und neun Monate Haft gefordert, die Verteidigung eine Geldstrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. mehr...