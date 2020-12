per Mail teilen

Der Zweckverband Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark Zollernalb hat auf seiner ersten Sitzung Meßstettens Bürgermeister Frank Schroft zum Verbandsvorsitzenden gewählt. Stellvertreter sind entsprechend ihrer Anteile am Projekt Albstadts Oberbürgermeister Klaus Konzelmann und Helmut Reitemann, der Oberbürgermeister von Balingen. Auf einem Teil des ehemaligen Bundeswehrgeländes in Meßstetten soll sich in den kommenden Jahren Industrie- und Gewerbe ansiedeln.