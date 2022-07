Zwanzig Millionen jährlich für Künstliche Intelligenz

Das Kompetenzzentrum für Künstliche Intelligenz in Tübingen bekommt ab sofort jährlich einen Zuschuss von 20 Millionen Euro von Bund und Land. Das hat das Wissenschaftsministerium bekannt gegeben. In dem Zentrum arbeiten Wissenschaftler der Universität und des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme zusammen. Mit der Förderung des Bundes könne man in Tübingen höchst attraktive Arbeitsbedingungen bieten, um im Wettbewerb um die besten KI-Fachkräfte der Welt ganz vorne mitspielen zu können, sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. Außerdem sei es so möglich, eine langfristig angelegte Forschungsstrategie zu verfolgen. Das Tübinger Kompetenzentrum für Künstliche Intelligenz ist eine von fünf Einrichtungen in Deutschland, die in dieser Weise jetzt dauerhaft unterstützt werden.