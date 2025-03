Am Aschermittwoch werden die Narren still, es beginnt die Zeit der Buße und des Fastens. In Wolfach wird der Geldbeutel gewaschen, in Schömberg ziehen die Zwanzger umher.

Lautes Jammern und Heulen tönte am Mittwochmittag durch die Straßen von Wolfach (Ortenaukreis). Wie jedes Jahr am Aschermittwoch sind Männer im Frack und mit Zylinder auf dem Kopf durch die Fußgängerzone gezogen, um vor dem Finanzamt ihre leeren Geldbeutel zu beklagen und im Brunnen auszuwaschen.

Die Geldbeutelwäsche gehört am Aschermittwoch in Wolfach dazu: Narren in Frack und Zylinder beklagen die Ebbe im Geldbeutel nach den närrischen Tagen. SWR Ulf Seefeldt

Nach der Fastnacht ist kein Cent mehr übrig. Das Zeremoniell wurde wieder von vielen Schaulustigen mit Schabernack begleitet. Sie versuchten, die Trauergruppe zum Lachen zu bringen. In Wolfach geht die Fastnacht für die Närrinnen und Narren traditionell mit der Geldbeutelwäsche zu Ende.

Zwanzger in Schömberg verteilen Hering

Es ist ein ungewöhnliches Bild: Am Aschermittwoch ziehen in Schömberg (Zollernalbkreis) junge Menschen in Frack und Zylinder durch die Stadt. Sie haben einen Leiterwagen dabei und besuchen Gaststätten und Firmen. Verteilt werden saure Heringe und Brot, dafür nehmen sie diverse Spenden entgegen. Kleine Geschenke zum Beispiel der letzten Tage, die dann an ein großes Holzkreuz gebunden werden.

Ohne Zwanzger wär des z'Schömberg gar nix!"

Einst wurde der Jahrgang der 20-Jährigen für das Militär rekrutiert. Mit Zwanzger ist also der Rekrutenjahrgang gemeint, der bei der Fasnet ein letztes Mal vor der Einberufung auf den Putz gehauen hat. Die Narrenzunft berichtet von entsprechenden Fotos aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg - so lange schon laufen in Schömberg die Zwanzger. In diesem Jahr waren sechs Männer und Frauen in diesem Alter mit dem Leiterwagen unterwegs.

Das sind die Schömberger Zwanzger 2025. SWR Jörg Heinkel

Narrenfreiheit endet mit Schneckenessen

Am Abend des Aschermittwoch essen sie noch gemeinsam, Heringe und Schnecken, bevor sie Frack und Zylinder ablegen. Dann endet die Narrenfreiheit. Peinliches und Skurriles, das ab jetzt in Schömberg passiert, notieren sich die Zwanzger des kommenden Jahres. Das ist dann der Stoff für die guten Geschichten in der nächsten Fasnet.

Auch Geldbeutelwaschen ein alter Brauch

Auch in einigen anderen Orten der Schwäbisch-Alemannischen Fastnacht werden am Aschermittwoch Geldbeutel gewaschen, so auch in Lauterbach (Kreis Rottweil) oder in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Auch die Rottenburger Fasnet (Kreis Tübingen) zelebriert das Geldbeutelwaschen, bei dem schwarz gekleidete Närrinnen und Narren zum Brunnen an der Zehntscheuer ziehen. Das Ritual kommt aus der Tradition des "Fasnetsvergrabens" an Aschermittwoch.