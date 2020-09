per Mail teilen

Das Amtsgericht Reutlingen hat in diesem Monat ungewöhnlich viele Zwangsvollstreckungen abzuarbeiten. Grund ist der Corona-Lockdown im März. Normalerweise verhandelt das Amtsgericht pro Monat zwei bis sechs Zwangsversteigerungen von Gebäuden. In diesem September werden es laut Amtsgerichts-Direktor Haberstroh 15 sein. Ob die Corona-Krise auch dafür sorgt, dass mehr Gebäude versteigert werden, weil die Besitzer sich überschulden, könne man frühestens Anfang des kommenden Jahres sagen, so Haberstroh.