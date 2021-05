per Mail teilen

Das Land gibt mehr als 800.000 Euro für die Vergrößerung der Kläranlage und des Pumpwerks in Sigmaringen. Unterstützt werden laut Mitteilung drei Vorhaben, um die Abwasserbeseitigung und -reinigung in Sigmaringen und in der benachbarten Gemeinde Inzigkofen zu verbessern. Das Projekt kostet insgesamt 8,2 Millionen Euro.