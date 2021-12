Ungewohnte Motorengeräusche auf der Klosterbaustelle Campus Galli

Trotz Winterpause auf der mittelalterlichen Klosterbaustelle Campus Galli bei Meßkirch (Kreis Sigmaringen) wird gearbeitet. Nicht nur mit Werkzeug aus dem Mittelalter.

Seit Anfang November sind die Tore auf dem Campus Galli geschlossen. Keine Besucher streifen mehr übers Gelände. Statt Klopfen und Hämmern hört man im Dezember andere Geräusche auf der Klosterbaustelle. Denn gearbeitet wird dort auch in der Winterpause. Direkt bei der Klosterscheune heulen Motorsägen, durch die kahlen Zweige schimmern orangenfarbene Warnwesten und auf dem noch schneebedeckten Kiesweg steht ein Bagger. Daneben steht Forstrevierleiterin Lena Wibbelt. Sie zeigt auf drei fast 40 Meter hohe Buchen, die gefährlich werden können.

"Die haben unter dem trockenen Sommer besonders gelitten. Von oben haben sie bereits angefangen zu trocknen. Auf diese Weise können dicke Äste herunterfallen und die Besucher gefährden."

Darum sind Wibbelts Mitarbeiter vom städtischen Forst ein paar Tage auf dem Klostergelände und fällen mit schweren Geräten vor allem Buchen, aber auch einige Eichen.

Mitarbeiter vom städtischen Forst roden in der Winterpause den Wald auf dem Campus Galli SWR

Schneller arbeiten als im frühen Mittelalter

Zimmermann Michael beobachtet die Aktion. Er ist in Zivil da, steht in dicker grüner Winterjacke und warmer Mütze neben der Klosterscheune. In den letzten Jahren hat er schon einige Bäume auf dem Campus Gelände gefällt, viele verbuschte Flächen gerodet. Allerdings wie im frühen Mittelalter mit Axt und einfacher Handsäge. Motorsägengeräusche im Wald und ein großer Bagger vor der Klosterscheune, das ist auch für den langjährigen Mitarbeiter auf der Klosterbaustelle ein ungewohntes Bild.

"Wir wissen, dass wir nicht im Mittelalter leben, sondern im 21.Jahrhundert. Und darum gehören solche Aktionen eben auch dazu."

Vor allem die Eichen, so Michael, sind beim Fällen schwer einzuschätzen. Das Risiko, dass ein gefällter Baum aus Versehen eine der kleinen Handwerkerhütten beschädigt, ist zu groß. Darum kommt der städtische Forst in der Winterpause aufs Gelände und fällt mit modernen Geräten und Techniken. Das ist zum einen sicherer, zum anderen geht es auch viel schneller.

In der Schmiede auf dem Campus Galli ist die Esse schon seit einigen Tagen kalt SWR

Zu kalt für die Arbeiten im Freien

Ein Stück entfernt von der Klosterscheune und den Baumfällarbeiten herrscht winterliche Ruhe. Auf den Kieswegen liegt noch jungfräulicher Schnee. Einige Tierspuren sind bei der Schmiede zu sehen. Man hört nur das leichte Ploppen der Tropfen, die von den kleinen Eiszapfen am Schindeldach gleichmäßig in die Tonne mit gefrorenem Wasser tropfen.



Pause in der mittelalterlichen Schmiede

Neben dem mittelalterlichen Amboss liegen einige Hämmer und Eisenstangen. Über einem Holzbalken hängt ein hellbraunes Fell. Es sieht fast so aus, als ob Schmied Thilo gleich zum Hammer greifen und auf ein glühendes Eisen schlagen würde. Doch das Feuer in der Esse ist erkaltet. Vor gut einer Woche hat Schmied Thilo das letzte Mal in der Schmiede gearbeitet. Es war aber zu kalt. Weil es nachts auch Frost gibt, war die Gefahr zu groß, dass etwa der Stein, der an der mittelalterlichen Schleifmaschine im Wasser steht, reißt.

An der Drechslerhütte auf dem Campus Galli sind Tierspuren im Schnee SWR

Verlassene Hütten und winterliche Stimmung

Schmied Thilo stapft durch den Schnee, vorbei an Handwerkerhütten. Schneereste kleben auf den Schindeln, ein Weidekorb mit Brennholz steht verlassen vor der Drechselhütte. Beim Steinmetz liegen noch einige Meißel aus schwarzem Stahl. Einige von ihnen hat Thilo schon eingesammelt. Sie sind bei den Arbeiten im Sommer stumpf geworden.

Reparaturarbeiten im Winter

Im kuschlig warmen Container im Mitarbeiterbereich werden die schwarzen Stahlwerkzeuge im Winter repariert. Dafür steht Thilo mehrere Stunden an einer kleinen Schleifmaschine. Er ist nicht der Einzige, der im Winter auf dem Campus Galli arbeitet. Tierpfleger Lars versorgt die Tiere. In den Werkstätten, die nicht auf dem Campus sind, werden Leinenkleider gestopft und neue Wollumhänge gewoben. In der Umgebung werden Weiden geschnitten - zum Beispiel für Zäune und Körbe, die in der kommenden Saison auf der mittelalterlichen Klosterbaustelle wieder geflochten werden.