Neue Tracht zum Schäferlauf-Jubiläum in Bad Urach

Seit 1723 feiert Bad Urach den Schäferlauf. Der geht auf eine Anordnung des Herzogs Eberhard Ludwig zurück. Nun soll es zum 300-Jahr-Jubiläum eine neue Tracht geben.

Die Stadt Bad Urach (Kreis Reutlingen) gönnt sich zum 300-jährigen Schäferlauf-Jubiläum im Juli 2023 eine eigene Tracht. Entworfen wird sie von Modedesign-Schülern einer Metzinger Modeschule. Die Stadt will keine Schäferlauf-Tracht, sondern eine eigene Tracht mit den Stadtfarben Blau, Weiß und Rot.

Trachten wieder gefragt

Ein Team, das sich zur Vorbereitung des Schäferlauf-Jubiläums getroffen hat, kam schon vor längerer Zeit auf die Idee einer Uracher Tracht. Auch deshalb, weil Trachten in den letzten Jahren wieder beliebter wurden. Deshalb sind die Schäferlauf-Macher vor einem Jahr auf die Modeschüler in Metzingen zugegangen. Die jungen Designer haben sich daraufhin mit Entwürfen für eine Tracht beschäftigt.

Entwürfe noch streng geheim

Wie das Modell später aussehen wird, darüber herrscht Stillschweigen. Es habe aber regen Austausch zwischen den Designern und dem Schäferlauf-Team gegeben, so Bernd Mall, Sprecher der Stadt. Der ausdrückliche Wunsch: Die Tracht soll in Teilen auch kombinierbar sein, sodass ein Janker oder ein Mieder beispielsweise mit Jeans getragen werden kann.

"Eine überkandidelte Festtracht mit Gehänge und Gold kommt nicht infrage. Die Bad Uracher Tracht soll alltagstauglich, aber zum Fest hin ausschmückbar sein."

Bislang keine traditionelle Uracher Tracht

In der Kurstadt gibt es zwar diverse Tanzgruppen mit Trachten. Weshalb die Uracher aber nie eine eigene Tracht wie beispielsweise die Betzinger hatten, kann man sich nicht so recht erklären. "Vermutlich weil Bad Urach vom Selbstverständnis immer städtisch geprägt war und Trachten eher im ländlichen Raum verbreitet sind", so Pressesprecher Mall. Trachten, versehen mit Feinheiten, die verraten, woher man kommt, die gebe es eher im ländlichen Raum. Ob die Uracher Tracht ankommt und angenommen wird, das werde man wohl erst in zehn bis zwanzig Jahren sehen.

Schnittmuster für Hobbyschneider

Die Uracher Tracht sollen Nähbegeisterte später auch zu Hause selbst schneidern können. Die Stadt will passende Schnittmuster herausgeben. Am 28. April 2022 wird die Bad Uracher Tracht erstmals offiziell der Öffentlichkeit bei einer Modenschau auf dem Marktplatz vorgestellt. Noch werden Models gesucht. Wer mag, kann sich bei der Stadt bewerben.