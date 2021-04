Mit einer Anschubhilfe in Millionenhöhe sollen mehrere Zukunftsprojekte in der Region den Ausbau moderner nachhaltiger Infrastruktur voranbringen. Das Land hat am Mittwoch die Gewinner des Innovationswettbewerbs "RegioWIN 2020" bekannt gegeben. Demnach fließen fünf Millionen Euro in die Region Neckar Alb. Am Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Institut im Kreis Tübingen sollen Proteine für den personalisierten Medikamenteneinsatz zum Beispiel in der Krebstherapie entwickelt werden. In einem Projekt von Hochschule und Stadt Reutlingen soll das autonome Fahren in der Stadt unter realen Bedingungen erforscht werden. Der Nordschwarzwald bekommt Geld für ein Innovationszentrum Wissenschaft & Wirtschaft. Im Schwarzwald Baar Kreis wird in den nächsten Jahren unter anderem die Entwicklung von Wasserstoff-Systemen gefördert.