An einem Bahnübergang in Gomadingen-Marbach im Kreis Reutlingen ist am Freitagvormittag ein Triebwagen der Schwäbischen Alb-Bahn mit einem Mülllaster zusammengestoßen. Es gab drei Verletzte.