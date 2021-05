per Mail teilen

Der Zollernalbkreis hat die höchste Inzidenz im Land. Das Landesgesundheitsamt meldet einen Wert von 213. Demnach müssen Schulen und Kindergärten geschlossen bleiben. Den niedrigsten Wert in der Region hat der Kreis Tübingen mit 56. Dort und in den Kreisen Reutlingen und Freudenstadt sind bereits am Wochenende Lockerungen der Corona-Verordnungen zu erwarten. Unter anderem dürfen Gaststätten wieder öffnen.