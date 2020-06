Der Zollernalbkreis investiert in den kommenden Jahren rund 28 Millionen Euro in Schulgebäude. Laut Landratsamt stehen zehn Baumaßnahmen an, die entweder bereits laufen oder für die im Herbst Baubeschlüsse fallen sollen. Unter anderem bekommt die Sprachheilschule Balingen eine Mensa und die Berufsschulzentren in Hechingen, Balingen und Albstadt sollen saniert werden.