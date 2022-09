Der Kreistag des Zollernalbkreises hat grünes Licht für die Vorplanungen eines Zentralklinikums gegeben. Die große Mehrheit der Kreisräte sprach sich am Montagabend für die Vorplanungen aus. Allein dafür sind 12 Millionen Euro veranschlagt. Für das Zentralklinikum, das zwischen Balingen-Dürrwangen und Albstadt-Laufen entstehen soll, sind Kosten von insgesamt 400 Millionen Euro veranschlagt. Das zukünftige Klinikum soll eine umfassende medizinische Versorgung an einem Ort bieten und ab 2030 öffnen. Vor der Abstimmung diskutierten die Räte ausführlich über den richtigen Standort für den Neubau. Die Entscheidung über den Standort sei aber bereits 2017 gefallen, so eine Sprecherin des Landratsamtes. Nach wie vor gibt es auch Gegner des Großprojekts. Sie drohen in einem Offenen Brief mit Klagen. mehr...