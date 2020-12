Das Zollernalbklinikum in Balingen zahlt seinen Beschäftigten eine so genannte Corona-Prämie. Damit will sich die Geschäftsleitung für besondere Einsatzbereitschaft bei der Bewältigung der Krise bedanken, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums. Mit dem Gehalt des Monats August werde man insgesamt rund 300.000 Euro steuerfrei auszahlen. Mitarbeitende etwa im Pflege- und Funktionsdienst und Medizinisch-Technische Angestellte erhalten jeweils vierhundert Euro zusätzlich, Auszubildende 200 Euro.