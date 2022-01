Zollernalb Klinikum baut Kinderabteilung

Das Zollernalb Klinikum will im Frühjahr 2023 in Balingen eine Kinderabteilung eröffnen. Zwei Stationen mit insgesamt 18 Betten für Kinder sind geplant.

Der Krankenhausausschuss Baden-Württemberg hat das Vorhaben genehmigt. Mit der Kinderabteilung will der Landkreis, der Träger des Krankenhauses ist, eine Versorgungslücke schließen. Derzeit müssen Eltern mit ihren kranken Kindern noch bis zu einer Stunde in die nächste Kinderklinik fahren. Die neue Kinderabteilung wird laut Klinikum rund 3,5 Millionen Euro kosten.

Umbau soll bald starten

Klinikum und Landkreis möchten möglichst schnell mit dem Umbau am Balinger Krankenhaus beginnen. Im Frühjahr kommenden Jahres sollen die beiden Kinderstationen fertig sein. Neben einer allgemeinen Kinderstation, für junge Patienten mit verschiedensten Krankheiten, soll es sechs Betten für Neugeborene geben. Auf dieser Station beobachten Kinderärzte und Kinderkrankenpfleger künftig beispielsweise Babys, die Probleme mit dem Trinken haben. Auch größere Frühgeborene, die keine dauerhafte intensivmedizinische Behandlung brauchen, können in der neuen Kinderklinik in Balingen einmal betreut werden. Schwerstkranke Kinder und Extremfrühgeborene werden auch weiterhin in Schwerpunktkliniken wie der Uniklinik für Kinder- und Jugendmedizin Tübingen behandelt.

Immer mehr Geburten im Zollernalbkreis

Die neue Kinderklinik in Balingen ist laut Klinikleitung nicht nur wichtig, damit Eltern schneller ein Krankenhaus erreichen können. Im Zollernalbkreis und der Region kommen auch immer mehr Babys zur Welt. Mehr als 1.200 Kinder waren es vergangenes Jahr im Zollernalb Klinikum. Diese Kinder will man künftig direkt vor Ort versorgen können, sollten sie nicht ganz gesund geboren werden. Viele werdende Mütter im Zollernalbkreis entscheiden sich noch immer für eine andere Geburtsklinik. Das soll sich mit der Kinderabteilung in Balingen ändern. Sie ist auch eine Art Bewährungsprobe für das Zollernalb Klinikum und den Kreis. Sie planen weiterhin ein großes Zentralklinikum. Dieses soll auch eine größere Kinderklinik bekommen.