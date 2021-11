per Mail teilen

Das Zollernalb Klinikum hat die Charta der Vielfalt unterzeichnet. Ziel der Unterzeichner ist es, Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Unternehmenskultur zu fördern. 3.900 Unternehmen bundesweit haben die Charta der Vielfalt bisher unterzeichnet. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), hat sie am Vormittag am Klinikstandort Balingen übergeben.