Der 7-Tage Corona-Inzidenzwert im Zollernalbkreis liegt immer noch deutlich über 100 Fällen pro 100.000 Einwohner. Restaurants, Feriendörfer und Freizeiteinrichtungen bleiben zu.

Es gibt mehrere Hundert Wanderwege auf der Zollernalb. Aber auch in den Pfingstferien können Wanderer nirgends einkehren und müssen abends wieder nach Hause. Denn Gaststätten, Hotels und Ferienwohnung dürfen nach wie vor nicht öffnen.

Das Feriendorf in Tieringen bei Meßstetten ist seit über einem halben Jahr geschlossen. Für Feriendorfleiter Bernhard Deyhle vor allem jetzt zu Pfingsten extrem bitter, weil normalerweise alle 40 Häuser belegt sind. Zumeist mit Familien aus Baden-Württemberg. Jetzt müsse er den Leuten sagen, sie sollten anderswohin reisen, sagt Deyhle sarkastisch.

"Dann fahrt doch irgendwo nach Österreich, nach Italien, nach Bergamo, Ischgl oder fliegt nach Portugal. Da könnt ihr im Moment Urlaub machen, aber bei uns auf der Zollernalb die nächsten zwei Wochen leider nicht."

Hohenzollern-Burgtor verschlossen

Auch die bei Touristen sehr beliebte Burg Hohenzollern bleibt geschlossen. Zwar können dort zumindest in kleinem Rahmen weiterhin standesamtliche Hochzeiten stattfinden, aber andere Besucher stehen im wahrsten Sinne des Wortes vor verschlossenen Toren. Denn das schwere Eisentor am Eingang der Burg ist zu, obwohl es Burgverwalterin Anja Hoppe so gerne wieder öffnen wurde. "Wir sind jetzt blank", sagt sie, "also es wäre jetzt schön, wir würden mal wieder Geld verdienen".

Innenstädte sind leer

Die fehlenden Touristen und die geschlossenen Geschäfte machen sich auch in den Innenstädten von Hechingen, Balingen und Albstadt bemerkbar. "Drei, vier Stunden mittags ist überhaupt niemand in der Stadt", erzählt Manuela Frühholz. Sie betreibt ein Café in Albstadt-Ebingen und ist auch Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins.

Die Lage sei sehr schwierig, meint Frühholz. Sie wisse schon von drei Betrieben, die gar nicht mehr aufmachen würden. Bei anderen käme es darauf an, "wie lange sie die Durststrecke noch durchstehen" könnten.