Das Unternehmen Zollern aus dem Landkreis Sigmaringen entlässt am Firmensitz in Sigmaringendorf-Laucherthal 50 Mitarbeiter. Betroffen sind Angestellte aus den Bereichen Feinguss und Verwaltung. Grund für die Kündigungen ist laut Firmensprecher Raik Flämig die Krise in der Automobil- und Luftfahrtindustrie. Man habe sich mit dem Betriebsrat auf so wenige Stellenstreichungen wie möglich verständigt. Vor einem Jahr hatte Zollern seinen Austritt aus dem Arbeitgeberverband bekanntgegeben. In der Folge gab es immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Geschäftsführung, Betriebsrat und der Gewerkschaft IG Metall.