Ein Zimmermann hat sich am Freitag bei einem Arbeitsunfall in Kirchentellinsfurt (Kreis Tübingen) schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war er bei der Montage eines Dachbalkens von einem Gerüst gestürzt. Da es zunächst geheißen hatte, dass ein Arbeiter in eine Baugrube gestürzt sei, war auch die Feuerwehr angerückt.