Unbekannte haben am Wochenende in Altensteig (Kreis Calw) einen Zigarettenautomaten gesprengt. Sie leiteten dazu Gas in den Automaten. Wie die Polizei jetzt mitteilte, erbeuteten die Täter Zigaretten und Geld. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liege der Schaden bei etwa 4.000 Euro.