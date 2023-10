Eine Frau war auf dem Heimweg von einer Veranstaltung, als ein Unbekannter sie bei einer Bahnunterführung überfiel. Die Reutlinger Kriminalpolizei fahndet jetzt nach dem Täter.

In Trochtelfingen-Mägerkingen (Kreis Reutlingen) ist in der Nacht auf Dienstag eine Frau vergewaltigt worden. Die 32-Jährige war laut Polizei auf dem Heimweg von einer Veranstaltung in der Festhalle in Mägerkingen. Nachdem sie durch eine Bahnunterführung gelaufen war, bemerkte sie, dass ihr drei Männer folgten.

Den Ermittlungen der Polizei zufolge hat einer der Männer die Frau angesprochen und dann umgestoßen. Danach habe er sich an ihr vergangen. Erst als ein Auto vorbeifuhr, habe der Mann von der Frau abgelassen. Er und seine Begleiter seien dann zu Fuß geflüchtet, so die Polizei.

Zeugenaufruf: Wer hat was gesehen?

Die Fahndung nach dem Täter blieb bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei Reutlingen sucht nun Zeugen, denen die drei Männer zum Beispiel schon auf der Veranstaltung in der Festhalle Mägerkingen aufgefallen sind. Sie nimmt auch sonstige Hinweise zur Tat entgegen.

Der Polizei liegt folgende Beschreibung vor: Der Unbekannte soll etwa 30 Jahre alt und 1,70m groß sein. Er habe eine schlanke Statur, dunkle Haare und einen dunklen Vollbart. Außerdem soll er eine helle Hose getragen haben. Einer der Begleiter habe eine blau-weiße Jacke, der andere eine Basecap getragen.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat Reutlingen (Tel: 07121/942 4000) oder das Polizeirevier Pfullingen (Tel: 07121/99180) zu wenden.