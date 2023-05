Zentrales Impfzentrum in der Tübinger Paul-Horn-Arena geschlossen

Am Sonntagabend um kurz nach 21 Uhr wurde ein letztes Mal im Zentralen Impfzentrum in der Tübinger Paul-Horn-Arena geimpft. Jetzt wird woanders gegen Corona weitergeimpft.

Ab Montagmorgen 7 Uhr wird im Kreisimpfzentrum auf dem Unigelände in der Alten Archäologie (Wilhelmstraße 9) weitergeimpft. Wer noch nicht geimpft ist, kann dort mit und ohne Termin hinkommen. Außerdem stehen mobile Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit einem neuen Impfbus für Vor-Ort-Aktionen im Kreis Tübingen bereit. Einzelheiten dazu gibt das Landratsamt am Vormittag bekannt.

Die Paul-Horn-Arena ist zu groß für die gesunkene Zahl an Impflingen. SWR Magdalena Knöller

Über 400.000 Corona-Impfungen im Impfzentrum

In der Paul-Horn-Arena, die wegen des Unwetters Ende Juni zeitweise unter Wasser stand, wurden seit 4. Januar 2021 über 400.000 Corona-Impfungen gespritzt. Das sagte Werner Walz, der Leiter des Tübinger Impfzentrums, dem SWR. Als eines von acht Zentralen Impfzentren in Baden-Württemberg war es nicht nur für die Region Neckar-Alb, sondern auch für die Landkreise Calw, Sigmaringen und Bodensee zuständig.

Letzter Impfling kam aus München

Am Sonntagabend ließ Werner Walz und sein Team um Punkt 21 Uhr den letzten Impfling in die Halle: ein Geschäftsmann aus München, der in einem Hotel nebenan übernachtete und sich über die spontane Impfmöglichkeit freute. Werner Walz vom Landratsamt Tübingen blickt stolz auf das Geleistete seiner Helfer-Truppe zurück.

Tagesrekord im Tübinger Impfzentrum: 3.500 Impfungen

Zu Hochzeiten wurden im Zentralen Impfzentrum in Tübingen gut 3.500 Menschen geimpft. Am letzten Tag kamen knapp 500 in die Paul-Horn-Arena, ein Fünftel von ihnen ohne Termin. Wegen der gesunkenen Nachfrage sind die Zentralen Impfzentren in Baden-Württemberg nun geschlossen worden.

Ampelsystem aus: Bereits in den Tagen vor Schließung wurden nicht mehr alle Impfkabinen gebraucht. SWR Magdalena Knöller

Abbau und Renovierungen stehen an

Die 18 Impfbahnen mit Kabinen und Ampelsystem werden noch in dieser Woche in der Paul-Horn-Arena abgebaut. Im Anschluss daran wird die Sporthalle aufgrund des Wasserschadens mehrere Monate lang renoviert.