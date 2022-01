In Freudenstadt soll in diesem Jahr die Volks-, Gebäude und Wohnungszählung Zensus durchgeführt werden. 2011 gab es die letzte Zählung im Kreis Freudenstadt, nun ist es wieder soweit. Bis Ende Juli will das Landratsamt wissen, wie viele Menschen in Freudenstadt wo leben. Dafür sammelt es Informationen aus Verwaltungsregistern, die dann stichprobenartig kontrolliert werden sollen. Deshalb sucht das Landratsamt 120 ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte. Die Zählung, der sogenannte Zensus, ist alle zehn Jahre Pflicht in der EU. Sie dient unter anderem dazu, die Bevölkerungszahl in Deutschland zu bestimmen, Wahlkreise festzulegen und Steuergelder zu verteilen.