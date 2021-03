Darf der Zementhersteller Holcim in Dotternhausen (Zollernalbkreis) Abfälle weiterhin zu hundert Prozent verbrennen? Ja, sagt das Verwaltungsgericht Sigmaringen. Es hat die Klage der Umweltschützer abgewiesen.

Das Verwaltungsgericht hat damit bestätigt, dass der Zementhersteller Holcim in Dotternhausen mehr Schadstoffe in die Luft blasen darf, als gesetzlich erlaubt sind. Grund sind Ausnahmegenehmigungen des Regierungspräsidiums Tübingen. In der Verhandlung, die coronabedingt in die Sigmaringer Stadthalle verlegt worden war, hatte das Gericht auf den Ermessensspielraum des Regierungspräsidiums Tübingen verwiesen.

Schadstoffe anheben zulässig

Das RP dürfe gesetzlich vorgeschriebene Schadstoff-Grenzwerte, etwa für Kohlenmonoxid, im Einzelfall anheben. Neue Filteranlagen würden diese Schadstoffe auch nicht geringer machen, sagte Holcim-Anwalt Winfried Porsch.

Geklagt hatte Norbert Majer, der Vorsitzende des Vereins für Natur und Umweltschutz Zollernalb. Für Majer sind die ausnahmsweise erlaubten Schadstoff-Obergrenzen viel zu hoch. Er sieht darin einen "viel größeren Umweltskandal als bei der Dieselaffäre". Er schreibt, dass es seit 20 Jahren nicht gelänge, die giftigen Verbrennungen der Zementindustrie einzudämmen.

Genehmigung gilt

Vor drei Jahren hat das Regierungspräsidium Tübingen dem Zementhersteller Holcim erlaubt, Abfälle wie Dachpappe, Kunststoff und Altreifen bei der Zementproduktion vollständig zu verbrennen. Bis dahin durfte Holcim wie üblich nur sechzig Prozent dieser sogenannten Ersatzbrennstoffe verbrennen. Zudem billigte das Regierungspräsidium Holcim damals neue Schadstoffgrenzwerte in der Änderungsgenehmigung zu.

Holcim gehört zu den größten Baustoffherstellern weltweit mit zahlreichen Betonwerken in Deutschland, darunter Herrenberg, Kirchheim unter Teck und Stuttgart.