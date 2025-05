Die Sonne hat über Rottenburg vom blauen Himmel gestrahlt. Unten gab es viele leuchtende Augen: Beim Gauklerfest in der Altstadt waren Künstler aus der ganzen Welt dabei.

Zauberer und Artisten aus der ganzen Welt: Über 100 Jongleure, Clowns und Magier haben in Rottenburg (Kreis Tübingen) beim Gauklerfest ihr Können gezeigt. Sie kommen aus Deutschland, Italien, Österreich, der Schweiz, England und Argentinien. Viele Zuschauer waren in der Innenstadt dabei und wurden zum Staunen und Lachen gebracht.

DJuggledy zeigt „El Diabolo“. Dabei wirft der Berliner Künstler die Diabolos über 30 m hoch. SWR Katharina Kregel

Seit 20 Jahren verzaubern Akrobaten und Jongleure die Menschen

Es wird gezaubert, auf dem Drahtseil balanciert und in schwindelerregender Höhe am Tuch spektakuläre Kunststücke vollbracht. Daneben gibt's viel zu Lachen und Staunen. Das Gauklerfest in der Rottenburger Innenstadt findet zum 20. Mal statt. Im letzten Jahr war das Gauklerfest verregnet. Das hat sehr wenige Zuschauer nach Rottenburg gelockt. "In diesem Jahr war das Wetter fast zu warm", sagt Simone Schmid vom Stadtmarketing dem SWR. Trotzdem waren 15.000 Besucher dabei, freut sie sich.

Der italienische Jongleur Dino Lampa als chaotischer Hilfskoch ist einer von über 100 Künstlerinnen und Künstlern beim Gauklerfest. Dino Lampa jongliert mit Gummi-Brathähnchen und zitronengelben Bällen, mit Worten und Sprüchen. SWR Katharina Kregel

Großes Seifenblasenfinale am Ende des bunten Festes

Am Ende des Gauklerfests schweben riesige Seifenblasen in den Himmel. Bei der großen Abschlussgala auf dem Marktplatz zeigen die Künstler, die tagsüber die Straßen und Plätze bespielt haben, beim Seifenblasenfinale noch einmal was sie können. Mit einem speziell für diesen Tag zusammengestellten Programm.

Zwei Musiker von Orangefuel sorgen auf dem Marktplatz für die richtige Stimmung. Seit 20 Jahtren lockt das Rottenburger Gauklerfest tausende Mendschen in die Innenstadt. SWR Katharina Kregel

Live-Musik und Shopping

Neben Akrobatik und Clownsnummern spielten den ganzen Tag über verschiedene Bands live in der Innenstadt. Und wer wollte, konnte auch noch einkaufen: Die Einkaufsläden waren zum Sonntags-Shoppen geöffnet. Zeitgleich fand in Rotenburg der sogenannte Blaulichttag statt. Rettungsdienste und Hilfsorganisationen gaben dabei Einblicke in ihre Arbeit.