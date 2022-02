Zahnärzte kritisieren Ärztliche Versorgungsanstalt in Tübingen

Vier Zahnärzte aus Baden-Württemberg zweifeln, ob die Versorgungsanstalt für Ärzte rechtmäßig mit Geldern umgeht. Nun gibt es anonyme Anzeigen gegen Führungskräfte wegen Untreue.

Die vier Zahnärzte in Rente zweifeln, ob die Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte Baden-Württemberg (VA) rechtmäßig mit ihren Geldern umgeht. Die VA verwaltet die Altersbezüge von rund 80.000 Medizinern in Baden-Württemberg. Sie kritisieren, dass in den vergangenen Jahren die Rentenbezüge stagnierten. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Tübingen gegen zwei Führungskräfte wegen Untreue.

Sozialministerium und Staatsanwaltschaft zurückhaltend

Das Sozialministerium will sich als Rechtsaufsichtsbehörde zu den laufenden Ermittlungen nicht äußern. Ein Sprecher des Ministeriums teilte bereits Ende November 2021 dem SWR mit, dass es rechtens sei, wenn die VA dem Ministerium keine Auskunft über die Einzelheiten ihrer Finanzierung erteilt. Die Zahnärzte hatten bereits eine Dienstaufsichtsbeschwerde beim Sozialministerium eingereicht. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Untreue. Es geht darum, ob anvertrautes Vermögen möglicherweise missbräuchlich verwendet wurde. Die Staatsanwalt Tübingen teilt auf Anfrage des SWR mit, dass sie sich wegen der laufenden Ermittlungen nicht dazu äußern will.

Niedergelassene Ärzte mit anderen Themen beschäftigt

Viele niedergelassene Ärzte haben die Vorgänge bei der VA nur am Rande verfolgt. Das ergab eine Umfrage unter mehreren Ärzten in Rente und niedergelassenen Hausärzten in den Kreisen Tübingen und Reutlingen. Auch die Tübinger Notärztin Lisa Federle bestätigte: Die wenigsten Ärzte engagieren sich für das Thema Rentenbezüge. Sie sind zum einen mit Aufklärung rund um die Corona-Pandemie beschäftigt, zum anderen mit den Umstrukturierungen, die die Digitalisierung mit sich bringt. Jeder, der eine eigene Praxis betreibe, schaffe den ganzen Tag und wisse nicht, wo ihm der Kopf stehe, so Federle. Da bleibe nicht viel Zeit, sich um die Rentenbezüge zu kümmern.

VA informiert regelmäßig über Rentenentwicklung

Wolfgang Miller, der Präsident der Ärztekammer Baden-Württemberg repräsentiert die rund 70.000 Ärzte in Baden-Württemberg. Er sitzt mit rund 60 Kollegen in der Vertreterversammlung der Ärztlichen Versorgungsanstalt und fühlt sich ausreichend informiert. Jede Ärztin und jeder Arzt bekomme jedes Jahr seine eigene, individuelle Berechnung über die Anwartschaften. Außerdem erhalte jeder eine umfangreiche Informationsbroschüre zum Thema. Wer sich informieren möchte, kann das tun, so Miller. Den vier Zahnärzten stünde es auch offen, sich in die Vertreterversammlung der VA wählen zu lassen.

Präsidentin soll Bezüge für Ehrenamt offenlegen

Ein Zahnarzt aus Reutlingen, der inzwischen im Ruhestand ist, hat mit drei Zahnarztkollegen viele Unterlagen gesichtet. Er bemängelt, dass die Rentenkasse zwar viel Vermögen angehäuft hat, die Empfänger aber davon nicht profitieren. Dabei seien die Bezüge der Präsidentin Jahr für Jahr um über 2,5 Prozent gestiegen. Wie hoch deren Aufwandsentschädigungen für das Ehrenamt sind, werde nach wie vor geheim gehalten, sagte er im SWR-Interview.

Der Reutlinger Zahnarzt war über Jahrzehnte ehrenamtlich tätig, saß als Gutachter in verschiedenen Ausschüssen, unter anderem bei der Ärztekammer. Mit Mitte 70 fühlt er sich zu alt, um sich in den Verwaltungsrat der VA wählen zu lassen. Trotzdem will er aktiv bleiben. Gemeinsam mit seinen Kollegen will er eine Resolution auf den Weg bringen, in der das Misstrauen gegen die Führungsspitze der Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte ausgesprochen werden soll.

"Kampagne" gegen die Versorgungsanstalt

Der stellvertretende Geschäftsführer der Baden-Württembergischen Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte, Claus Mietzner, spricht von einer "Kampagne", die die vier Zahnärzte gegen die VA losgetreten haben. Ihnen gehe es im Kern um eine höhere Rente. Dies sei jedoch ausgeschlossen, so Mietzner, da ein solches Vorgehen zulasten der Renten der nächsten Generationen gehe. Außerdem würden die "Kampagnenführer" lediglich von rund 0,5 Prozent aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer der VA unterstützt werden. Den vier Zahnärzten habe man seit 2018 in mehreren detaillierten Briefen und in einem ausführlichen persönlichen Gespräch die Zusammenhänge und die versicherungsmathematische Grundlage erläutert. Man habe auch begründet, warum ihre Forderungen nicht erfüllt werden könnten.

Neuwahlen bei der Ärztlichen Versorgungsanstalt

Der betroffene Zahnarzt und seine Mitstreiter hoffen auf einen Neuanfang im Mai. Dann wird die Führungssitze der Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte in Tübingen neu gewählt. Bis Ende Februar hat die Staatsanwaltschaft weitere Erkenntnisse. Dann sollen die Ermittlungen abgeschlossen sein.