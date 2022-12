Regen und gefrierende Nässe haben tagsüber am Mittwoch für mehrere Glatteis-Unfälle in der Region Neckar-Alb gesorgt. Kritisch war es in den Kreisen Reutlingen, Tübingen und Calw.

Im Laufe des Mittwochs sind nach Regen und gefrierender Nässe mehrere Unfälle in der Region Neckar-Alb passiert. Die Notfallambulanz der BG-Klinik in Tübingen ist laut einer Pressesprecherin voll ausgelastet. Man versorge derzeit Verletzte mit verschiedenen Schweregraden. Unfälle auf der Schwäbischen Alb und in Tübingen In den Kreisen Reutlingen, Tübingen und im Zollernalbkreis verzeichnete die Polizei am Nachmittag über 40 Glatteis-Unfälle. In Reutlingen rutschte ein Streufahrzeug von der Fahrbahn. Viele PKW gerieten ins Schleudern und überschlugen sich. Insgesamt wurden neun Personen verletzt, eine davon schwer. Zwei Schwerverletzte bei Glatteis-Unfall im Kreis Calw Viele Glatteis-Unfälle ereigneten sich auch im Kreis Calw. Insgesamt rückten die Rettungskräfte 17-mal aus. Am Vormittag war ein Autofahrer bei Neubulach (Kreis Calw) wegen Glatteis auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einer 57-Jährigen zusammengeprallt. Beide Fahrer wurden schwer verletzt. Blechschäden im Kreis Sigmaringen Auch im Landkreis Sigmaringen gab es mehrere Unfälle wegen Schnee- und Eisglätte. Es blieb laut Polizei aber größtenteils bei Blechschäden.