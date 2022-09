Viele junge Menschen gehen am Freitag wieder für ein besseres Klima auf die Straße. Die Aktivistengruppe Fridays for Future ruft zu Demos in Balingen, Reutlingen und Tübingen auf.

SWR Reporterin Nadine Ghiba zu den Demos in der Region:

Die Aktivisten von Fridays for Future fordern mehr Investitionen in erneuerbare Energien - trotz Gaskrise. Man wolle verhindern, dass die Politik in dieser Zeit wieder auf Kohle- und Atomkraft zurückgreift. Außerdem sprechen sich die jungen Leute für eine grundlegende Verkehrswende aus. Die Tübinger Klima-Aktivisten wünschen sich in diesem Zusammenhang besonders das 9-Euro-Ticket zurück. Das Ticket habe bewiesen, dass die Politik die Mittel für nachhaltige Projekte hat.

Klimakrise bereits spürbar

Überschwemmungen, Trockenheit und Hitzewellen treten laut Fridays for Future immer häufiger auf, das sei besonders diesen Sommer spürbar gewesen. Es sei zum Beispiel erschreckend, wie viele Waldbrände es gegeben habe. Südliche Länder seien hiervon stärker betroffen und sollten daher unterstützt werden, finden auch die Tübinger Aktivisten. Sie wollen verhindern, dass die Klimakrise aufgrund anderer Krisen in Vergessenheit gerät. In Tübingen beginnt die Demonstration um 11 Uhr, in Reutlingen um 12 Uhr, in Freudenstadt um 13 Uhr, in Balingen um 14 Uhr und in Loßburg um 16 Uhr.