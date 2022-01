per Mail teilen

Im vergangenen Jahr gab es in den Kreisen Tübingen, Reutlingen und Zollernalb mehr neue Lehrlinge als im Vorjahr. Nach Angaben der IHK Reutlingen wurden in Berufen der Industrie, des Handels und des Dienstleistungsgewerbes 2203 Ausbildungsverträge abgeschlossen. Das sind 39 mehr als im Jahr davor. Das sei ein kleines Zeichen der Erholung, so die IHK. Trotzdem leide der Ausbildungsmarkt weiter unter den Folgen von Corona.