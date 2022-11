Weniger Arbeitslose in der Region Neckar-Alb und Nordschwarzwald

per Mail teilen

Die Arbeitslosenquote ist im Oktober erneut gesunken, allerdings geringer als in dieser Jahreszeit üblich. Das melden die Arbeitsagenturen Reutlingen, Balingen und Nagold.

Die Arbeitslosenquote in der Kreisen Reutlingen und Tübingen bleibt stabil bei 3,5 Prozent, teilte die Reutlinger Arbeitsagentur mit. Die Zahl der Arbeitslosen sei im Oktober zwar leicht gesunken, aber nicht so stark wie im Vorjahr. Ein Grund sei, dass die Unternehmen wegen des Ukraine-Kriegs, der steigenden Energiepreise, Lieferkettenstörungen und rückläufigen Exporten zurückhaltender einstellen.

Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit in Balingen

"Ohne die Folgen des Ukrainekriegs wäre die Arbeitslosigkeit noch deutlicher gesunken", so auch Anke Traber, Chefin der Agentur für Arbeit Balingen. Der geringe Rückgang bei Frauen, Ausländern und in der Grundsicherung beruhe vor allem auf der Betreuung ukrainischer Geflüchteter in den Jobcentern. Die Agentur für Arbeit Balingen meldet dagegen einen starken Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen liegt laut Mitteilung derzeit dort bei 2,9 Prozent, bei den unter 20-Jährigen sogar nur bei 2,2 Prozent.

Nachfrage nach Arbeitskräften im Nordschwarzwald

Der Arbeitsmarkt ist auch in den Kreisen Tuttlingen, Rottweil, Schwarzwald-Baar und Nordschwarzwald weiter stabil. Laut Arbeitsagenturen finden dort immer mehr Langzeitarbeitslose einen Job und es gibt mehr Stellen. Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat laut Arbeitsagentur Nagold-Pforzheim im Oktober zugenommen. Die Betriebe hätten aber immer größere Schwierigkeiten, qualifizierte Arbeitskräfte zu bekommen, so Martina Lehman von der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim.