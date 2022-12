Möbelkette XXXLutz übernimmt Anteile von Möbel Braun aus Reutlingen

Die Einrichtungskette XXXLutz erwirbt 50 Prozent der Anteile der Braun Möbel-Center GmbH mit Sitz in Reutlingen. Die Beteiligung betrifft zehn Braun-Filialen in der Region.

Das Bundeskartellamt habe jetzt grünes Licht für die Anteilsübernahme erteilt, heißt es von der österreichischen Möbelhauskette XXXLutz. Ihr deutscher Firmensitz befindet sich in Würzburg.

XXXLutz soll Möbel Braun strategisch unterstützen

Der Unternehmensinhaber der Firma Braun, Matthias Bader äußert sich folgendermaßen: "Für mich war es wichtig, zusammen mit XXXLutz, dem Marktführer in Deutschland, die strategische Weiterentwicklung der Braun Standorte und des Onlinehandels gewährleisten zu können". Mit der 50-prozentigen Partnerschaft würden die Interessen beider Unternehmen gleichermaßen gewährleistet, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Möbelkette beteiligt sich an zehn Braun-Filialen

XXXLutz beteiligt sich an zehn Möbelhäusern des Reutlinger Unternehmens, unter anderem an den Filialen in Freudenstadt, Bad Dürrheim, Bad Saulgau und Konstanz. Die Braun Möbel-Center würden in diesem Jahr einen Umsatz von über 200 Millionen Euro erreichen. Die Geschäftsführung dieser Häuser bleibe weiterhin in den Händen der Reutlinger Möbelkette, heißt es.

Nach eigenen Angaben des Unternehmens ist XXXLutz in den 77 Jahren seines Bestehens stetig gewachsen und mit aktuell mehr als 370 Möbelhäusern in 13 Ländern sowie einem Jahresumsatz von 5,34 Milliarden einer der drei größten Möbelhändler der Welt.