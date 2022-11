Angebliche Wunderheilerin betrügt Frau in Rottenburg

Zwei Betrügerinnen haben eine 60-jährige Frau in Rottenburg am Neckar um mehrere tausend Euro betrogen. Eine der beiden gab sich dabei als Wunderheilerin aus.

Eine Frau aus Rottenburg (Kreis Rottenburg) ist Opfer einer Betrügerin geworden, die sich als Wunderheilerin ausgab. Die Betrügerin sprach die 60-Jährige am Donnerstag in einem Einkaufszentrum in der Rottenburger Innenstadt auf Russisch an und verwickelte sie in ein Gespräch. Laut Polizei erzählte sie, sie sei eine Wunderheilerin und könne ihr bei verschiedenen Leiden helfen. Dazu müsse sie aber das Geld der 60-Jährigen reinigen. Die Begleiterin der angeblichen Wunderheilerin bestätigte diese Geschichte.

Betrug erst zu Hause bemerkt

Die 60-Jährige ging daraufhin nach Hause, holte mehrere tausend Euro Bargeld und gab es der angeblichen Wunderheilerin. Die steckte das Geld in einen Plastikbeutel. Den Beutel tauschte sie bei einem komplizierten Reinigungsritual dann gegen einen Beutel mit wertlosem Inhalt aus, den sie der 60-Jährigen zurückgab. Erst als diese wieder zuhause war, bemerkte sie, dass sie Betrügerinnen aufgesessen war.

Polizei sucht Zeugen

Von den beiden Betrügerinnen liegen der Polizei folgende Beschreibungen vor: Die Wunderheilerin ist etwa 60 Jahre alt, zirka 150 cm groß und korpulent. Sie hat dunkle, nackenlange Haare und auffällig rot geschminkte Lippen. Die Frau trug einen schwarzen Steppmantel und schwarze Schuhe.

Ihre Komplizin ist zirka 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß und schlank. Sie hat blonde Haare, die zu einem kurzen Zopf gebunden waren und ist sehr gepflegt. Die Frau trug eine beige Jacke, eine beigefarbene Sporthose und schwarze Sportschuhe. Beide sprachen Russisch. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottenburg entgegen.