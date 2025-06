In der Stadthalle Balingen sind bis Ende Juni preisgekrönte Pressefotos aus der ganzen Welt zu sehen. Die World Press Photo Ausstellung zeigt auch umstrittene Bilder.

Der World Press Photo Award gilt als einer der renommiertesten Auszeichnungen für Fotojournalisten weltweit. Die diesjährigen Siegerfotos sind jetzt in Balingen (Zollernalbkreis) zu sehen.

Viele der mehr als 100 Bilder behandeln die großen Nachrichtenthemen des vergangenen Jahres: die Kriege in der Ukraine und in Gaza zum Beispiel, Umweltprobleme in verschiedenen Ländern oder das Attentat auf Donald Trump in den USA. Die World Press Photo Ausstellung zeigt aber auch Geschichten, über die in Deutschland kaum oder gar nicht berichtet wurde.

Chinesische Migranten wärmen sich an der mexikanischen Grenze im Regen auf. Der Fotograf John Moore wurde für sein Bild ausgezeichnet. World Press Photo/ John Moore

Trotz Kritik: Bilder von russischem Fotografen ausgestellt

Trotz Kritik wird in Balingen auch eine Bilderserie über Proteste in Georgien gezeigt . Gemacht hat sie der russische Fotograf Mikhail Tereshchenko. Unter anderem weil er für die russische staatliche Nachrichtenagentur TASS arbeitet, sahen Kritiker in seinen Bildern prorussische Propaganda. Die World Press Photo Foundation nimmt mit einer Texttafel in der Ausstellung Bezug zur Kritik.

World Press Photo zeigt das Weltgeschehen schonungslos

Die World Press Photo Ausstellung zeigt schonungslos, was auf der Welt vor sich geht, und regt zur Diskussion an. Nicole Mayer, die als Projektleiterin in Balingen für die Ausstellung verantwortlich ist, sieht in den diesjährigen Siegerfotos vor allem Heldengeschichten.

Helden beim Sport und im Krieg

Eine Serie erzähle zum Beispiel die Geschichte eines Sportlers in Uganda. Er hat nach einem Unfall ein Bein verloren. Mit Beinprothese behauptet er sich als Bodybuilder gegen Sportler ohne Handicap. Auch im diesjährigen Siegerfoto sieht Mayer vor allem einen Helden. Das Bild ist ein Portrait. Es zeigt den neunjährigen Mahmoud Ajjour, der bei einem Angriff in Gaza beide Arme verloren hat.

Im Kampf um schwindende Ressourcen kommen sich Menschen und Elefanten in Sambia immer näher. Tommy Trenchard zeigt es in seiner Fotoserie. World Press Photo/ Tommy Trenchard

Geschichten, über die kaum einer berichtet

Der Fotograf Jae C. Hong erzählt zum Beispiel die Geschichte von Nicole, die in Seoul nach 40 Jahren ihren Vater wieder trifft. Das Foto steht beispielhaft für die Geschichten von rund 200.000 koreanischen Kindern, die seit den 1950er-Jahren in die USA adoptiert wurden.

Auch Sport-Events und Tiere sind Motiv

Neben Heldengeschichten sind in der World Press Photo Ausstellung in Balingen auch Bilder von Sport-Events zu sehen oder von Tieren. Ein Foto zeigt etwa Affen, die in Thailand Sehenswürdigkeiten belagern.

Rund 60.000 Einsendungen für Preis

Die Fotografien von 42 ausgezeichneten Bildjournalisten und -journalistinnen aus der ganzen Welt sind bis zum 29. Juni in der Balinger Stadthalle zu sehen. Laut der World Press Photo Foundation hat es für den Wettbewerb in diesem Jahr fast 60.000 Einsendungen gegeben.