Spektakulär, einzigartig und teilweise bedrückend: Die besten Pressefotos des Jahres 2020 waren in Tokio, Rom und Amsterdam zu sehen. Jetzt macht die Wanderausstellung halt in Baden-Württemberg.

Es sind 150 ausgezeichnete Fotografien, die Journalistinnen und Journalisten vergangenes Jahr gemacht haben. 2019 gelang es der Volkshochschule Balingen (Zollernalbkreis) erstmals, die Schau zum wahrscheinlich wichtigsten Fotowettbewerb der Welt auch nach Baden-Württemberg zu holen. Vergangenes Jahr fiel sie wegen der Corona-Pandemie aus. Seit Samstag sind die beeindruckenden Bilder nun wieder im Zollernalbkreis zu sehen, diesmal in der Stadthalle.

Die Corona-Pandemie bestimmt die Ausstellung auch inhaltlich. Das Pressefoto des Jahres zeigt beispielsweise eine Krankenpflegerin, die während des Corona-Lockdowns eine Heimbewohnerin durch einen Plastikvorhang umarmt. Gemacht hat es der dänische Fotograf Mads Nissen. Er wird bei der digitalen Eröffnung der Ausstellung per Video zugeschaltet. Andere Bilder zeigen den Alltag in der Pandemie.

Ein "Panoptikum des Geschehens auf der Welt"

Es geht aber nicht nur um das eine Thema, betont Balingens Oberbürgermeister Helmut Reitemann (CDU). "Diese Ausstellung zeigt ein Panoptikum des Geschehens auf der Welt und man kann, dadurch, dass man vor den Bildern verweilen kann, sich tatsächlich auch in die Menschen, die da dahinter stehen auch ein Stück weit hineinversetzen", so Reitemann.

Hineinversetzen in eine Fischerin im Jemen zum Beispiel - oder eine Frau, die eine Puppe adoptiert. Die Ausstellung zeigt beeindruckende Bilder einer Kältewüste, aber auch von Waldbränden. Zu sehen sind hoffnungsvolle Bilder, aber natürlich auch solche, die die Schattenseiten des Lebens zeigen.

2019 haben 8.000 Besucher die "World Press Photo"-Ausstellung in Balingen gesehen. Mit so vielen ist in diesem Jahr nicht zu rechnen. Bis zum 29. August werden die Bilder in der Stadthalle gezeigt. Es gibt auch ein umfangreiche Rahmenprogramm mit Vorträgen - unter anderem mit der ARD-Washington-Korrespondentin Claudia Buckenmaier.

Klare Vorgaben zum Aufhängen der Bilder

Die Vorgaben zum Aufbau kommen von der "World Press Photo"-Stiftung in Amsterdam, erklärte die Balinger Projektleiterin Nicole Mayer. Die Kuratorinnen und Kuratoren der weltweiten Ausstellung konnten wegen der Corona-Reisebestimmungen nicht anreisen.