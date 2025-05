per Mail teilen

Timm Rößler ist sich sicher: Er hat einen Wolf bei Schopfloch (Kreis Freudenstadt) gesehen. Trotz der Aufregung um das große Tier machte er Fotos. Der Landkreis geht dem nun nach.

Der Wolf war unterwegs bei Schopfloch im Kreis Freudenstadt. Da ist sich Timm Rößler sicher. Als er am Freitagmittag vor einer Woche mit dem Auto unterwegs war, entdeckte er das Tier, das gerade vom Wald Richtung Feld lief. "Der war so groß. Da gab es keine Diskussion, ob das ein Hund war", sagte Rößler. Der mutmaßliche Wolf habe ein totes Reh in seinem Maul mitgeschleift.

Spuren deuten auf Wolf im Kreis Freudenstadt hin

Wie die Südwestpresse zuerst berichtete , postete der 54-jährige Rößler aus Sulz-Fischingen die Fotos des mutmaßlichen Wolfs auf Facebook. Dadurch sei ein Jäger aufmerksam geworden, der die Situation dem Landratsamt schilderte. Wildtierbeauftragter Peter Daiker traf sich dann mit Rößler dort, wo er den Wolf zuletzt gesehen hatte. Laut Rößler haben die beiden Wolfsspuren entdeckt.

Einen Wolf hat Rößler noch nie gesehen. Doch bei diesem Anblick war er sich sicher. Timm Rößler

Was außerdem für einen Wolf spricht, so Rößler, sei die Art und Weise, wie er sich bewegt habe. Er sei ganz langsam und "gechillt" gelaufen.