Ein 41-jähriger Autofahrer hat in Burladingen-Stetten (Zollernalbkreis) seinen Wohnwagen verloren. Laut Polizei hatte sich der Wohnwagen gelöst, als der 41-Jährige abbog. Der Wohnwagen krachte in ein Auto am Straßenrand. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von 6.000 Euro. Laut Polizei war der Wohnwagen nicht korrekt am Auto festgemacht.