WG-Zimmer, Wohnheimplätze oder bezahlbare Mietwohnungen sind für Studierende in Tübingen äußerst knapp. Nun haben einige den Campingplatz als Alternative für sich entdeckt.

Eine Bleibe ist in Tübingen zum Semesterstart für Studierende schwer zu bekommen. Dieses Jahr gibt es zusätzliche Engpässe: Für Wohnheime gilt ein Bewerbungsstopp und die sonst üblichen Notunterkünfte stellt das Studierendenwerk wegen der Corona-Pandemie nicht zur Verfügung.

Ausweichquartier Campingplatz

Also haben Studierende wie Nina Glatz ein Ausweichquartier gesucht und gefunden: Mit dem Wohnmobil ihres Vaters ist sie auf dem Campingplatz am Neckar in Tübingen untergekommen. Viel vermisst sie in dem gut eingerichteten Wagen eigentlich nicht:

"Ich habe eine Heizung, einen Kühlschrank und einen herrlichen Blick in die Natur - Kochen mit Aussicht."

Einige Studierende auf dem Campingplatz

Nina Glatz hat auf dem Campingplatz Anschluss gefunden. Denn sie ist nicht die einzige Studierende, die der akute Wohnungsmangel hierher verschlagen hat. Campingplatzbetreiberin Wiebke Wandel hatte viele Anfragen nach Plätzen.

"Dass es so viele sind, die sich in diese Situation begeben müssen, das hat mich schon erstaunt."

Erstsemester Paul Herbstreit fühlt sich auf dem Tübinger Campingplatz sehr wohl. SWR Theresa Krampfl

Auch Erstsemester Paul Herbstreit aus Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) lebt seit drei Wochen als Dauercamper im selbstumgebauten Bus. Seit über zwei Monaten ist er täglich auf WG-Suche – bisher ohne Erfolg. Insgesamt kommt er bisher klar, aber anders als bei Nachbarin Nina Glatz hat sein kleiner Bus keine Heizung:

"Ich brauche jeden Abend eine Decke mehr und langsam wird es ungemütlich."

Campingplatz schließt

Doch nicht nur der nahende Winter drängt nach einer anderen Lösung für das Wohnproblem: Der Tübinger Campingplatz macht ab Sonntag über die Wintermonate dicht. Doch die beiden Neu-Tübinger Studierenden nehmen es erstaunlich gelassen und sind zuversichtlich, dass sie eine Bleibe finden.