Wohnungsnot bei Studierenden in Tübingen verschärft

Tübingen hat viel zu wenig Wohnraum. Die Studierenden haben das zum Semesterbeginn gespürt. Trotzdem baut das Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim seit Jahren keine neuen Wohnheime.

Der Vorsitzende des Tübinger Studierendenrates Jacob Bühler bringt es auf den Punkt: Die Wohnungssituation ist für die Studierenden in diesem Semester eine Katastrophe. Nach drei Semestern im Online-Studium drängten gerade besonders viele Studierende zurück an die Uni und suchten händeringend nach einer Bleibe.

Wer kein Zimmer findet, pendelt

Wer kein Zimmer findet, pendelt laut Bühler notgedrungen von zuhause. Von Studierenden, die aus dem Ausland nach Tübingen kommen wollten, habe er gehört, dass sie wegen der dramatischen Wohnungsnot teilweise erst gar nicht nach Tübingen kämen, sondern online weiter studieren.

Aushang eines Studenten in Tübingen, der auf Wohnungssuche ist. SWR Uli Mix

Tübinger Baubürgermeister kritisiert Studierendenwerk

Dass die Wohnungssituation in der Unistadt extrem schwierig ist, weiß auch Baubürgermeister Cord Soehlke. Kürzlich übte er deshalb in der Lokalpresse scharfe Kritik am Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim: Die Stadt mache dem Studierendenwerk seit Jahren Vorschläge für neue Wohnheimplätze, doch bislang seien die am Studierendenwerk abgeprallt. Die Folge: Die Studierenden werden immer mehr zu Konkurrenten für andere, die in Tübingen Wohnungen suchen - etwa Familien. Wenn eine Vierzimmer-Wohnung zur WG wird, weil vier Studierende auch noch mehr Miete zahlen können als eine Familie mit zwei Kindern, dann ärgert das den Baubürgermeister besonders.

"Wenn wenig Studierendenwohnplätze da sind, haben wir gleichzeitig wieder das Problem, dass der sowieso schon überteuerte Tübinger Wohnungsmarkt noch enger wird."

4.000 Bewerbungen auf 600 freie Wohnheimzimmer

Nach Angaben des Studierendenwerks Tübingen-Hohenheim gibt es derzeit knapp 3.700 Wohnheimplätze in Tübingen. Die meisten waren zu Beginn des Wintersemesters bereits belegt mit Studierenden, die schon in Tübingen waren. Für Neuankömmlinge standen 600 Zimmer zur Verfügung. Auf diese 600 Zimmer haben sich fast 4.000 Studierende beworben. Also 6,5 Bewerber pro Wohnheimplatz. Zum Vergleich: In Hohenheim haben sich auf einen Wohnheimplatz etwa 2,5 Studierende beworben. In Hohenheim ist ein neues Wohnheim geplant, in Tübingen nicht.

Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim lehnt Interview ab

Auf die Frage, warum das Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim in den vergangenen Jahren kein Bauprojekt in Tübingen angestoßen habe, erhielt der SWR nur eine schriftliche Antwort. Man sei prinzipiell bereit, in Tübingen bis zu 500 neue Wohnheimplätze zu schaffen. Das habe man der Stadt auch zugesagt. Bislang hätten aber die Rahmenbedingungen nie gestimmt. Etwa weil die in Frage kommenden Flächen sich nicht in Uninähe befanden oder weil die Flächen nicht dem Land gehörten. Das Studierendenwerk verweist darauf, dass Tübingen nur einer von sieben Hochschulstandorten sei, den man betreue. So sei man gerade dabei in Reutlingen ein neues Wohnheim zu bauen.

Keine Vorgaben wie viele Wohnheimplätze da sein müssen

Nach Angaben des Studierendenwerks Tübingen-Hohenheim gibt es keine Vorgaben, wie viele Wohnheimplätze zur Verfügung stehen müssen. Man habe sich selbst das Ziel gesteckt, für 15 Prozent der Studierenden Zimmer anbieten zu wollen. Dieses Ziel wird aber in Tübingen derzeit nicht erreicht. Im Moment können 13,4 Prozent der Studierenden in Wohnheimen unterkommen.

Tübinger Studierendenrat sieht Schuld auch beim Land

Dass in Tübingen seit Jahren keine neuen Wohnheimplätze entstehen, findet auch der Vorsitzende des Studierendenrats Jacob Bühler falsch. Man dürfe die Schuld aber nicht allein auf das Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim abwälzen. Er sehe auch das Land und den Bund in der Pflicht. Die Mittel für Neubauten sollten zur Verfügung stehen.

Gespräche über neues Wohnheim

Seit der Tübinger Baubürgermeister öffentlich Kritik am Studierendenwerk geübt hat, hat sich etwas getan: Inzwischen habe das Studierendenwerk ein neues Wohnheim für Tübingen in Aussicht gestellt, sagt Cord Soehlke. Und auch über die Weiterentwicklung des großen Studierendendorfes wollen die Stadt und das Studierendenwerk Tübingen-Hohenheim demnächst sprechen.