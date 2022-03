per Mail teilen

Die Bundespolizei hat am Montag mehrere Wohnungen in den Kreisen Reutlingen, Rems-Murr und Heilbronn durchsucht. Die Bewohner haben laut Staatsanwaltschaft Stuttgart bei der Einreise am Stuttgarter Flughafen gefälschte Impfausweise vorgelegt. Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem Mobiltelefone beschlagnahmt.