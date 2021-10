Bezahlbare Zimmer in Tübingen für angehende Pflegekräfte

Wohnraum in Tübingen ist knapp und teuer. Die Wohnungsuche dauert oft lange. Menschen, die eine Ausbildung als Pflegekraft machen, könnten jetzt aber schnell an ein Zimmer kommen.

In Tübingen gibt es seit neuestem ein Wohnheim für angehende Pflegekräfte. Die Wohnungsbaugesellschaft GWG hat den Altbau in der Innenstadt saniert. Dort gibt es nun zehn Zimmer mit elf bis 16 Quadratmetern. Einige sind bereits belegt. Das neue Wohnheim hat drei Etagen. Im Erdgeschoss ist eine Gemeinschaftsküche. Auf jeder Etage gibt es ein Bad, eine Toilette und einen Abstellraum. Die Kaltmiete liegt je nach Zimmergröße bei rund 140 bis 200 Euro im Monat.

Ein Zimmer im neuen Tübinger Wohnheim kostet kalt zwischen 140 und 200 Euro im Monat. SWR Sarah Beschorner

Berufseinsteiger finden kaum Zimmer

Vier Tübinger Träger der Altenhilfe haben die Zimmer von der GWG angemietet und vermieten sie jetzt günstig an ihre Auszubildenden weiter. Die Tübinger Sozialbürgermeisterin Daniela Harsch sagte am Montag dem SWR, die Nachfrage nach günstigem Wohnraum sei wegen der vielen Studierenden in der Stadt ohnehin sehr hoch. Berufseinsteiger fielen daher oft hinten runter. Dabei brauche man sie so dringend in der Pflege und anderen sozialen Berufen, so Harsch.

"Es ist eine bittere Wahrheit, dass es für viele Berufsgruppen immer schwerer wird, in Tübingen eine Wohnung zu finden."

Wohnheim ein wichtiger Baustein

Das neue Wohnheim für die angehenden Pflegekräfte sei ein kleiner, aber wichtiger Baustein. Damit stärke man ein Berufsfeld, das dringend guten Nachwuchs brauche, so die Sozialbürgermeisterin. Laut der Tübinger Altenhilfe sei der Bedarf an solchen Zimmern sehr groß.

Drei Etagen hat das neue Wohnheim für Pflegekräfte. Im Erdgeschoss liegt die Küche, die die Azubis gemeinschaftlich nutzen. SWR Sarah Beschorner

Der Altbau am Tübinger Neckarufer ist von 1817 und wurde von der GWG für rund 900.000 Euro saniert. Über die Hälfte des Betrags übernahm die Renate und Heinrich-Nonnenmacher-Stiftung. Das Konzept für das Wohnheim haben GWG und Stiftung zusammen mit den vier Altenhilfe-Trägern entwickelt: Evangelische Heimstiftung, Samariterstiftung, Altenhilfe Tübingen und Vinzenz von Paul.