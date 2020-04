In einem Wohngebiet in Nagold hat es am Donnerstagmorgen Gasalarm gegeben. Laut Polizei hatte ein Bagger bei Bauarbeiten eine Gasleitung abgerissen. Vorsorglich evakuierten die hinzugerufenen Einsatzkräfte zwei anliegende Wohnhäuser. Verletzt wurde von den 26 Bewohnern niemand. Die Leitung wurde anschließend abgedichtet. Nach etwa einer Stunde konnten die Anwohner wieder in ihre Häuser zurück.