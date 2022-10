Woche der Armut: Essen gegen Spende in Horb

Zur landesweiten "Woche der Armut" gibt es auch im Nordschwarzwald verschiedene Aktionen. Das Solidaritätsessen in Horb wurde gut angenommen.

Das Leben wird teurer. Immer mehr Menschen brauchen Unterstützung. Das diesjährige Motto der landesweiten Aktionswoche lautet daher "Armut bedroht alle". Die Wohlfahrtsverbände - Caritas, Diakonie, AWO, Bruderhausdiakonie -wollen mit Aktionen auf das Thema aufmerksam machen. So gab es in Horb (Kreis Freudenstadt) am Mittwoch ein sogenanntes Solidaritätsessen. Gegen eine Spende gab es vor der Markthalle beim Neckar am Mittwoch Gulasch- oder Gemüsecremesuppe, Apfelschorle, Sprudel, Kaffee und Kuchen.

SWR Reporter Ingemar Koerner war in Horb beim Solidaritätsessen:

Das Essen kam vom "Windrädle", einem Cateringwagen der Erlacher Höhe. Der Verein, der zum Diakonieverbund gehört, hilft Menschen in Wohnungsnot.

"Wir möchten, dass sich Menschen, die sich das sonst nicht leisten können, satt essen können."

Für alle Menschen

Die Aktion sei für alle Menschen gedacht, sagte eine Helferin. Denn so würden Inklusion und Integration funktionieren. Gleichzeitig ergreifen die Sozialverbände Partei für jene Menschen, die sonst wenig Lobby haben, sagte Sozialarbeiter Benjamin Volz von der Erlacher Höhe. Ihm geht es darum, dass auch Menschen, die sonst nicht genügend anerkannt werden, Wertschätzung erfahren und zum Essen kommen können.

Eine Besucherin, die wenig Geld hat, freute sich sehr über das Angebot. Sie komme so einfacher unter Leute, erklärte sie. So könne sie auch mal etwas anderes sehen und erleben.

SWR Ingemar Koerner

Viele freiwillige Helfer

Unter den Helferinnen und Helfer waren auch Schüler des Horber Gymnasiums. Sie verteilten Kaffee und Kuchen. Besonders in der aktuellen Situation mit dem Ukraine-Krieg wollten sie helfen und sich engagieren. Einer der Freiwilligen kennt Leid auch aus seiner eigenen Familiengeschichte aus Rumänien. Daher sei es ihm besonders wichtig, zu helfen.

Armut verschärft sich

Laut Paritätischem Armutsbericht 2022 hat die Armut in Deutschland mit einer Armutsquote von 16,6 Prozent im zweiten Pandemie-Jahr (2021) einen traurigen neuen Höchststand erreicht. 13,8 Millionen Menschen müssen demnach hierzulande derzeit zu den Armen gerechnet werden, 600.000 mehr als vor der Pandemie. Der Paritätische Wohlfahrtsverband rechnet angesichts der aktuellen Inflation mit einer weiteren Verschärfung der Lage.