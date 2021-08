per Mail teilen

Verena Schöttle ist die Winzerin des Jahres 2021. Sie bewirtschaftet ein Weingut im Rheingau, stammt aber aus Hirschau bei Tübingen. Dort wurden auch die Grundlagen ihrer Karriere gelegt.

Beim Berliner Lagen-Cup, einem Wettbewerb für deutsche Spitzenweine, wurde Verena Schöttle zur Winzerin des Jahres gekürt. Sie ist mittlerweile Geschäftsführerin und Mitinhaberin des Weinguts "Chat Sauvage" im hessischen Rheingau. Den Grundstein dafür legte Opa Albert Berthold. Er bewirtschafte Weinberge am Hirschauer Spitzberg mit Blick auf die Wurmlinger Kapelle.

So fing es an: Opa besorgte ihr die Lehrstelle

Nach der Schule war für Verena Schöttle eigentlich klar, nicht zu studieren und im Kämmerlein zu pauken. Das ist nichts für mich, dachte sie. Vielmehr hatte sie sich vorstellen können, Floristin, Hotelfachfrau oder Fotografin zu werden. Aber Opa Albert Berthold hatte andere Pläne.

Opa Albert Berthold fuhr mit Enkelin Verena kurzerhand zu einem ehemaligen Kollegen, einem Weinbautechniker in der Pfalz, und sagte ihr, sie solle da jetzt ihren Lehrvertrag unterschreiben. Die Ausbildung gefiel ihr so gut, dass sie anschließend doch noch ein Studium draufsattelte: in Weinbau und Kellerwirtschaft.

Heute Mitinhaberin eines Weinguts im Rheingau

2015 stieg Verena Schöttle beim Weingut "Chat Sauvage" im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis ein. Es wurde vor zehn Jahren von einem Hamburger Unternehmer gegründet, der auch in Deutschland Spitzenburgunder herstellen wollte. Der Plan ging auf, auch Dank des unermüdlichen Einsatzes und der bedingungslosen Konzentration auf Qualität von Verena Schöttle. Ihre Weine, die Pinot Noirs, sind "großes Kino", sagen Fachleute.

Verena Schöttle liebt es, Zeit in ihrem Weinberg zu verbringen. Lagen Cup

Kommt die Winzerin des Jahres zurück in die Heimat?

Mittlerweile ist die neu gekürte Winzerin des Jahres Miteigentümerin des Weinguts im Rheingau. Dort sieht sie trotz ihrer schwäbischen Wurzeln ihre Zukunft, auch wenn sich der Opa immer gewünscht hatte, dass die Enkelin seinen Wengert am Spitzberg weiter bewirtschaftet.