Viele Buchungen für Winterurlaub auf der Schwäbischen Alb und im Nordschwarzwald

Trotz Pandemie sind Winterurlaube möglich. Auf der Schwäbischen Alb in Münsingen (Kreis Reutlingen) und in Freudenstadt schauen die Gastgeber optimistisch in die Weihnachtsferien.

Wer nicht allzu weit fahren will und einen spontanen Winterurlaub auf der Alb oder im Nordschwarzwald verbringen möchte, hat durchaus Chancen, noch eine Unterkunft zu finden. Laut Carolin Moersch, Touristikchefin von Freudenstadt, sind allerdings sowohl Ferienwohnungen als auch Hotels in den Weihnachtsferien inzwischen ganz gut ausgelastet. Die große Auswahl hätten Gäste daher nicht mehr. Das zeige, dass sich die Gäste sicher fühlen. Tatsächlich haben Hoteliers und Vermieter von Ferienunterkünften mittlerweile eine gewisse Routine im Umgang mit der Pandemie.

Viel Wirrwarr wegen unklarer Regelungen

Die Urlauber im Kreis Freudenstadt kommen überwiegend aus Baden-Württemberg und entscheiden sich für einen Urlaub im Nordschwarzwald wegen der vielen Wintersportmöglichkeiten. Wegen steigender Coronazahlen und der strengen 2G-Plus-Regeln hätten viele Gäste aber erst kürzlich wieder abgesagt oder umgebucht. Für die Anbieter sei dies viel zusätzliche Arbeit gewesen, so Moersch. Mittlerweile wüssten die Gäste, dass sie keinen zusätzlichen Test benötigen – vorausgesetzt, ihre Impfung liegt nicht länger als sechs Monate zurück oder sie sind frisch geboostert.

Hoffen auf Kurzentschlossene

Betrachtet man die Nachfrage auf der gesamten Schwäbischen Alb, dann sind zumindest über die Feiertage die Unterkünfte gut gebucht, so der Verband Schwäbische Alb Tourismus auf Anfrage des SWR. Nach den vielen Absagen von Weihnachtsfeiern hoffen die Hotelbetreiber in der Kurstadt Bad Urach noch auf Kurzentschlossene, die in den Weihnachtsferien Urlaub machen wollen. Zwar sieht es auch dort für die Feiertage schon passabel aus; trotzdem sind die Gäste eher zurückhaltend, so die Auskunft vom dortigen Hotel Graf Eberhard. Eine verhaltene Nachfrage meldet auch das Hotel Bischoffs.

Luft nach oben bei Übernachtungen

Während die Stadt Münsingen in Spitzenzeiten in einem Sommermonat schon mal 30.000 Übernachtungen verzeichnet, sind es im Winter lediglich 3.000. Das bedeutet, dass auch Kurzentschlossene in dieser Gegend der Alb eine Unterkunft finden werden. Auch für die Weihnachtsfeiertage oder an Neujahr, betont der Münsinger Tourismusleiter Hans-Peter Engelhart.

Schwäbische Alb "Corona-Gewinnerregion" ?

Noch ist unklar, ob die neue Virusvariante Omikron in den kommenden Wochen für zusätzliche Unruhe sorgen wird. Der Geschäftsführer des Verbandes Schwäbische Alb Tourismus, Louis Schumann, ist überzeugt, dass längerfristig die Schwäbische Alb eine "Corona-Gewinnerregion" werden wird. Corona habe dazu geführt, dass viele neue Gäste auf der Alb Urlaub machen. Die Betriebe gehen davon aus, dass sie viele neue Stammgäste gewinnen können.