Wo im Nordschwarzwald und auf der Alb Wintersport möglich ist

Bei bis zu 45 Zentimetern Schnee kann man im Nordschwarzwald Skifahren, viele Loipen sind gespurt, Lifte in Betrieb. Auch auf der Schwäbischen Alb ist Wintersport möglich.

Diese Lifte laufen im Nordschwarzwald

An der Schwarzwaldhochstraße sind insgesamt neun Lifte in Betrieb. Jeweils ein Lift läuft in Unterstmatt, am Seibelseckle und in Bühlertal Hundseck. Am Ruhestein sind zwei Anlagen in Betrieb, am Mehliskopf sogar vier.

Kinder fahren Ski am Ruhestein SWR Tobias Rager

Die Betreiber melden bei Schneehöhen von 15 bis 45 Zentimetern gute bis sehr gute Pistenverhältnisse. Die Hälfte der Liste startet bereits um 9 Uhr, die anderen um 10 Uhr. Dann dauert das Skivergnügen bis 22 Uhr, ab dem Nachmittag unter Flutlicht. Voraussetzung fürs Skifahren ist aber ein Impfnachweis. Denn laut der aktuellen Corona-Verordnung des Landes ist der Skiliftbetrieb nur noch mit der 2G Plus-Regelung möglich. Ausgenommen sind Schüler bis 17 Jahren mit Schülerausweis, Geboosterte und Personen, deren Zweitimpfung bzw. Genesung nicht länger als drei Monate zurückliegt.

Viele Loipen sind gespurt

Der Wetterbericht verspricht auch fürs die nächsten Tage viel Sonne. Und die können Langläufer auf vielen Loipen im Nordschwarzwald genießen. So sind beispielweise die Loipen am Kniebis gespurt, auch die Nachtloipe, und die beiden Skifernwanderwege Unterstmatt-Ruhestein und Ruhestein-Schliffkopf. Im Nationalparkgebiet weist nur die Kähnerlochloipe gute Bedingungen auf, die anderen Loipen haben Schwachstellen. Auch beim Langlauf gelten wegen der Pandemie Einschränkungen. Die Nutzung der Loipen ist alleine oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit einer weiteren nicht im selben Haushalt lebenden Person erlaubt. Ansonsten sind die Abstandregeln zu beachten. Neben Skihängen und Loipen sind außerdem die Rodelhänge Ruhestein und Obertal-Buhlbach präpariert. Einen aktuellen Wintersportbericht für den Nordschwarzwald gibt es auf der Homepage der Gemeinde Baiersbronn.

Skilift am Ruhestein in Betrieb SWR Tobias Rager

Auf der Alb sind nur wenige Lifte in Betrieb

Auf der Schwäbischen Alb hat es mit 5 bis 20 Zentimetern deutlich weniger Schnee als im Nordschwarzwald. Deshalb ist das Angebot für Alpinskiläufer und Langläufer auch deutlich geringer. Im Kreis Reutlingen sind in Römerstein die Lifte in Donnstetten und in Zainingen in Betrieb. Am Wochenende öffnet voraussichtlich auch der Skilift Hesel des Skiclubs Hülben. Außerdem ist die Rodelpiste beim Skilift Sonnenbühl-Genkingen geöffnet

Im Zollernalbkreis läuft der Lift des SC Weilstetten-Lochen und der in Meßstetten. Dort sind auch alle Loipen geöffnet. Bei Burladingen-Salmendingen ist außerdem die Ghaibergloipe gespurt, in Albstadt-Truchtelfingen die Ochsenberg/Lerchenfeld Loipe. Auch dort gelten natürlich die aktuellen Corona-Regeln.