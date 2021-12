Basketball-Manager Wintermantel verlässt Tübinger Tigers

per Mail teilen

Die Finanzplanung steht, die Lizenz der Tübinger Basketballer ist damit so gut wie gesichert. Aber die neue Saison der Tigers in der Zweiten Bundesliga wird ohne ihren Manager Wintermantel laufen. Der 50-Jährige geht neue Wege.

Fast zwanzig Jahre war Robert Wintermantel bei den Tübinger Tigers. Zunächst als Spieler, später als Manager. Doch nun trennen sich die gemeinsamen Wege. Der 50-Jährige will sich neu orientieren. Bis August sei er noch bei den Tübinger Basketballern, vielleicht werde er auch früher aufhören. Das hänge von bestimmten Entwicklungen ab. Doch Details könne er noch nicht sagen, auch nicht, was er danach mache.

Veränderung bietet Chance

Seine Entscheidung zu gehen, sei lange gereift, so ein Neuanfang sei immer ein Risiko, so Wintermantel im SWR-Interview. Doch eine Veränderung biete auch immer eine Chance. Der Zeitpunkt zum Gehen sei jetzt gut. Der Verein sei konsolidiert. Die Finanzplanung für die nächste Saison in der zweiten Liga ist geschafft, sagt Wintermantel.

Finanzplan für zweite Basketball-Liga steht

Die Planungen seien fristgerecht eingereicht worden, so dass der Lizenz eigentlich nichts im Wege stehe, so der Manager der Tübinger Tigers. Auch bei der Kaderplanung wirke er noch mit. So hat der Verein sechs neue Spieler verpflichtet. Auch ein weiterer Finne sei dabei. Das passe zum derzeitigen Trainer, Danial Jahnson, der auch aus Finnland komme.

Tübingen wäre ohne Tigers ärmer

Den Tübinger Tigers wünscht Wintermantel nur das Beste. Dem Verein und der Stadt verdanke er viel.