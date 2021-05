per Mail teilen

Der Basketball-Zweitligist Tigers Tübingen und sein langjähriger Manager Robert Wintermantel gehen künftig getrennte Wege. Das hat der Verein am Dienstag mitgeteilt. Es sei eine Trennung in beiderseitigem Einvernehmen, schreiben die Tigers Tübingen in ihrer Mitteilung. Robert Wintermantel wolle sich nach 13 Jahren als Tübinger Basketball-Manager künftig einer neuen Herausforderung stellen. Insgesamt war der 50-Jährige fast zwei Jahrzehnte eines der prägenden Gesichter des Tübinger Basketballs. Zunächst als Spieler, später dann als Tigers-Manager.